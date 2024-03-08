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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بنزيما وحجازي على رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الاخدود

بنزيما وحجازي
بنزيما وحجازي

أستقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الأخدود مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن. 

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اتحاد جدة بقيادة حجازي في مواجهة الأخدود الليله بدوري روشن

وتقام المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر دوري روشن على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية


تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد حجازي، فواز الصقور.

الوسط: زكريا هوساوي، فابينيو، نجولو كانتي، رومارينيو.

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.


ويدخل العميد لقاء اليوم وهو يمتلك 37 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن جمعهم من 11 انتصارا وأربع تعادلات، كما سجل لاعبو النمور 42 هدفًا وسكنت شباكه 30 هدفًا.

بينما يحتل الأخدود المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، خاض 22 لقاء حقق 7 انتصارات وتعادلين فيما نال 13 هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل 32 هدفًا.

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