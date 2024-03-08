بنزيما وحجازي على رأس تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الاخدود

أستقر الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الأخدود مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري روشن.

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وتقام المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر دوري روشن على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية



تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: لويز فيليبي، حسن كادش، أحمد حجازي، فواز الصقور.

الوسط: زكريا هوساوي، فابينيو، نجولو كانتي، رومارينيو.

الهجوم: كريم بنزيما، عبد الرزاق حمد الله.



ويدخل العميد لقاء اليوم وهو يمتلك 37 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن جمعهم من 11 انتصارا وأربع تعادلات، كما سجل لاعبو النمور 42 هدفًا وسكنت شباكه 30 هدفًا.

بينما يحتل الأخدود المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، خاض 22 لقاء حقق 7 انتصارات وتعادلين فيما نال 13 هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل 32 هدفًا.