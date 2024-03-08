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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اتحاد جدة بقيادة حجازي في مواجهة الأخدود الليله بدوري روشن

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي بنظيره فريق الأخدود مساء اليوم الجمعة فى المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر دوري روشن . 

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ويدخل العميد لقاء اليوم وهو يمتلك 37 نقطة بالمركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن جمعهم من 11 انتصارا وأربع تعادلات، كما سجل لاعبو النمور 42 هدفًا وسكنت شباكه 30 هدفًا.

بينما يحتل الأخدود المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، خاض 22 لقاء حقق 7 انتصارات وتعادلين فيما نال 13 هزيمة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا واستقبل 32 هدفًا.

 

موعد مباراة الاتحاد والأخدود


وتنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تلعب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأخدود 


ومن المنتظر أن تذاع مباراة اتحاد جدة والأخدو بشك حصري عبر قناة ssc1 hd وssc1 sd و qq sports live، بالإضافة إلى تطبيق shahid.

وكان فريق اتحاد جدة قد تلقى سبعة خسائر في بطولة دوري روشن هذا الموسم بعد خوض 22 مباراة.

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