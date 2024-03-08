البطلة متحدية الإعاقة الحركية صفاء طه في معهد إعداد القادة

استضاف معهد إعداد القادة الطالبة صفاء طه البطلة التى تحدت الاعاقة الحركية، في افتتاح الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات.

وألقت الطالبة صفاء طه البطلة التى تحدت الاعاقة الحركية، كلمة مؤثرة نيابة عن زملائها من ذوي الهمم خلال افتتاح الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي ينظمه معهد إعداد القادة.

ونظم الملتقى معهد إعداد القادة برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

ونقلت صفاء رسالة تحدي وإصرار للحاضرين، قائلة " أنا هنا اليوم لأمثل زملائي من ذوي الهمم، ولأخبركم أننا لسنا أقل قدرة من غيرنا، نحن فقط نواجه تحديات مختلفة، لكننا نملك الإرادة والعزيمة لتحقيق أحلامنا" وحثت زملائها على ضرورة تخطي الاعاقة وتحويلها إلى وقود يدفعهم للأمام.

مدير معهد إعداد القادة: نعتز بالطلاب ذوي الهمم

وأشاد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بالطالبة صفاء طه وبكلمتها الملهمة، معرباً عن اعتزازه بجميع الطلاب من ذوي الهمم الذين يواجهون التحديات بشجاعة واصرار.

وصرح مدير معهد إعداد القادة بأن مشاركة صفاء وكلمتها اليوم هي دليل حي على أن الإعاقة ليست عائقاً أمام تحقيق الأحلام والطموحات، فنحن فخورون بها وبجميع زملائها الذين يثبتون أن الإرادة القوية تتغلب على كل العقبات."

وأضاف مدير معهد إعداد القادة بأن هذا الملتقى هو منصة لإلهام وتمكين الشباب ودمجهم مع زملائهم فى الجامعات المصرية.