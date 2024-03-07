جامعة الزقازيق تشارك بالملتقى القمي للطلاب ذوى القدرات بمعهد إعداد القادة

شارك طلاب جامعة الزقازيق من ذوى القدرات الفائقة في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد «دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء» الذى ينطلق تحت شعار «مبدعون باختلاف ٣» في نسخته الثالثة، بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة ٢٣ جامعة مصرية، للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتقام فعاليات الملتقى تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد، خلال الفترة من الأربعاء الموافق ٦ مارس حتى الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤.

وحضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشاعر هشام الجخ، وعدد من القيادات.

وجاءت مشاركة الجامعة بالملتقى تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد جمال الشاعر مدير النشاط الاجتماعي، والدكتور هالة فاروق مسئول ملف المعاقين بالجامعة، وذلك من خلال وفد مكون من ٤ طلاب هم: أحمد سمير محمد فتحى بكلية الحقوق، والطالبان سلمى عبد الفتاح عبد العاطى، و لا تمحمد إسماعيل بكلية الآداب. ومعاذ حامد إبراهيم بكلية الحاسبات والمعلومات.

يشار إلى أن مشاركة جامعة الزقازيق بالملتقى، هى تأكيداً بأن أبنائها الطلاب ذوي القدرات الفائقة جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الجامعى، من خلال تقديم كافة الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم، وصقل خبراتهم ومعارفهم وإبراز إبداعاتهم، حيث يتماشى ذلك مع برنامج الملتقى المتنوع فى مادته العلمية من المحاضرات وورش العمل وجلسات العصف الذهني لبناء المبادرات الطلابية.