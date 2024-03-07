الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد إعداد القادة يكرم هويس الشعر العربي هشام الجخ

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم معهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الشاعر الكبير هشام الجخ. 

معهد إعداد القادة يستضيف الشاعر هشام الجخ غدًا

معهد إعداد القادة ينظم الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، والذي أقيم تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي،

رسالة الشاعر هشام الجخ للطلاب

وخلال لقائه مع الطلاب المشاركين في الملتقى، نقل الشاعر هشام الجخ خبراته الغنية لتحفيزهم على مواصلة إبداعاتهم وتقدمهم. 

ودعا الشاعر هشام الجخ الطلاب إلى التمسك بأحلامهم وطموحاتهم، وحثهم على السعي بلا كلل لتحقيق أهدافهم والإصرار على تحقيقها رغم كل الصعاب والتحديات.

وأكد الشاعر هشام الجخ أهمية الإيمان بالنفس والثقة بالقدرات الذاتية، مشيرًا إلى أن النجاح لا يأتي بالصدفة، بل هو ثمرة للعمل الدؤوب والإرادة القوية. وقال في كلمته للطلاب: "لا تدعوا أحلامكم تضيع، فالحلم هو البذرة التي تنمو لتصبح شجرة النجاح والإبداع."

وشدد الشاعر هشام الجخ على ضرورة التفاني في العمل والاستفادة من كل فرصة للتعلم والتطوير الذاتي، داعيًا الشباب إلى عدم الاستسلام أمام التحديات واستلهام الإلهام من قصص نجاح العظماء الذين تغلبوا على الصعاب بعزيمتهم وإصرارهم.

وفي ختام كلمته المؤثرة، أبدع الشاعر هشام الجخ الجميع بقصيدة فى حب مصر.

وبدوره أشاد الدكتور كريم همام بدور الشاعر الجخ في إثراء الساحة الأدبية العربية، مؤكدًا أهمية مثل هذه الملتقيات في صقل مواهب الشباب وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

وفي ختام الاحتفالية، قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور كريم همام مستشار الوزير ومدير المعهد درعًا تكريميًا للشاعر الجخ تقديرًا لمسيرته الحافلة وإسهاماته المتميزة .

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