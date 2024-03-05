معهد إعداد القادة يستضيف الشاعر هشام الجخ غدًا

يشهد المسرح الرومانى في معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، غدًا الأربعاء، انطلاق الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد (دمج الطلاب من ذوى القدرات الفائقة والأسوياء).

ويحضر انطلاق الملتقي القمي للمبادرات الطلابية في معهد إعداد القادة هويس الشعر العربي الشاعر هشام الجخ.

وتنظم الملتقي القمي للمبادرات الطلابية وزارة التعليم العالي بالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.



ومن المقرر أن ينقل الشاعر خبراته للطلاب المشاركين في الملتقى بالإضافة إلى إلقائه عدد من قصائده التى تسهم فى تحفيز الطلاب لمواصلة إبداعاتهم وتقدمهم.

اهتمام معهد إعداد القادة باستضافة الشخصيات المؤثرة

وذكر الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن معهد إعداد القادة يولي أهمية كبرى لاستضافة الشخصيات المؤثرة في المجتمع والتي تُعد بمثابة قوة ناعمة في التأثير على وعي الشباب ونقل الخبرات لهم.

وقال مدير معهد إعداد القادة إنه من هذا المنطلق يسعدنا استضافة هويس الشعر العربي الشاعر هشام الجخ في الجلسة الافتتاحية للملتقي حيث سيقوم بتزويد طلابنا بخبراته العريقة ونصائحه القيّمة التي تساعدهم كثيراً في مسيرتهم.



وتتنوع فعاليات الملتقى وتشمل عدد من المحاضرات وورش العمل وجلسات العصف الذهني لبناء المبادرات الطلابية والتي تدار تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس للخروج بأفضل المبادرات من خلال لجنة تحكيم لتحقيق الهدف المنشود من إقامة هذا الملتقى.

