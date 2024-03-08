مباراة القمة.. تشكيل الزمالك الأقرب أمام الأهلي

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء اليوم الجمعة في مباراة القمة على ملعب الأول بارك بالسعودية في نهائي كأس مصر الذي يقام لأول مرة في الخارج.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لتحقيق أول بطولاته مع الأبيض في بداية مشواره مع الفريق، ما تجعله حافزا قوية للمدرب لتحقيق إنجاز بعد فترة قصيرة من توليه مهمة تدريب الفريق.

وألقى "جوميز" خلال المحاضرة، شرح الأفكار الخططية للاعبين التي سيتم تنفيذها في مباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس مصر، و النقاط الفنية الخاصة بالفريق المنافس، من خلال التقارير التي تم إعدادها.

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه أمس الخميس على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها غداً الجمعة في نهائي كأس مصر.

ويدرس جوميز مدرب الأبيض تشكيل الزمالك للدفع به أمام الأهلي في القمة، ومن المتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من:



تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي:



محمد صبحي في حراسة مرمى الزمالك

في الدفاع: عمر جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ( مصطفى الزناري)

في خط الوسط: نبيل دونجا ومحمد أشرف روقا أو محمد شحاتة، عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو مصطفى شلبي أو ناصر ماهر

في الهجوم: ناصر منسي