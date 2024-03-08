قائمة الأهلي والزمالك لمباراة القمة في نهائي كأس مصر

ينتظر عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية مساء اليوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والتي تقام على ملعب الأول بارك بالسعودية.

الأهلي بالأحمر والزمالك بالأبيض:

وأقيم أمس الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة ، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي والزمالك أعلنا قائمة فريقهما لمباراة القمة في نهائي كأس مصر.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في نهائي كأس مصر:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف «روقا» - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبد الله «نيمار» - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى «زيزو» - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

قائمة الأهلي لمباراة القمة:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – أكرم توفيق – كريم وليد – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – كريم فؤاد – حسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا – بيرسي تاو.

تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.