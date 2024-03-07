فريدة الزمر عن تكريمها من انتصار السيسي: حسيت كأن الدنيا بتحضني (فيديو)

عبرت الإعلامية فريدة الزمر عن سعادتها بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي، أمس الأربعاء، في احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، مضيفة: "أول ما طلعت لقيت مدام انتصار تمد يدها لي، حسيت إن الدنيا كلها بتحضني وفرحانة".

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، " لما قالولي إن في تكريم من قرينة الرئيس السيسي ماكنتش مصدقة، أن أقف استلم درع كان في حاجة مطيرة عقلي من السعادة".

انتصار السيسي تكرم السيدات الملهمات

يذكر أن انتصار السيسي كرمت عددا من السيدات الملهمات والمتفوقات في المجالات المختلفة، كما كرمت عددا من الحائزات على المراكز الأولى في الألعاب الرياضية المختلفة، أمس الأربعاء، وذلك خلال احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

ونشرت عددا من صور الاحتفالية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقة عليها، قائلة: "أؤكد على التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع كل امرأة مصرية، من أجل بناء مستقبل مشرق يُعلى من شأن المرأة ويحتفى بإسهاماتها القيمة فى كافة المجالات. أن مسيرة تمكين المرأة هى مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور".