تباين بأداء بورصات الخليج بعد تصريحات مقلقة عن التضخم

تباين أداء البورصات في منطقة الخليج في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية.

وقال رئيس الفيدرالي الأميركي، الأربعاء إن التقدم المستمر في خفض التضخم "ليس مضمونا"، غير أن البنك لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة هذا العام.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة الاحتياطي الفيدرالي. تحركات الأسهم

صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما) 5.5 بالمئة.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 0.3 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 8.0 بالمئة بعد تداول السهم دون الحق في توزيع أرباح.

وشهد سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة طفيفة.

وانخفض المؤشر القطري 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم صناعات قطر 6.8 بالمئة وسهم أوريدو 4.6 بالمئة بعد تداول السهمين دون الحق في توزيع أرباح.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.24% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 93 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 38801 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة.