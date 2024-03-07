مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً اليوم الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعاً بنحو 15.98 نقطة ليقفل عند مستوى 12577.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 439 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصناعات الكهربائية، وأنابيب اشرق، والخليج للتدريب، وأفالون فارما، واللجين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: ساكو، وأميانتيت، وأيان، وكاتريون، والعربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.70% و5.09%.

فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأمريكانا، وشمس، والصناعات الكهربائية، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الخدمات الأرضية، وأفالون فارما، والراجحي، وعذيب للاتصالات، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 119.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 26454.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.24% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 93 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 38801 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة.