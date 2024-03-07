فوائد تناول التمر على الريق في رمضان.. سنة نبوية ينصح بها الأطباء

تناول التمر من العادات الإساسية في رمضان، فيبدأ به الصائم، لكن ما لا يعرفه البعض أن لهذه السنة النبوية فائدة عظيمة لجسمك، فتحميك من مشاكل الجهاز الهضمي وتخلصك من الإمساك، كما تنشط جسمك وتجعلك أكثر حيوية، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد تناوله علي الريق.

أثبتت الدراسات العلمية والدينية أنه يحمي متناوله بمقدار سبع تمرات يومياً كل صباح على الريق يحميه من الحسد والعين، كما أنه يقوي الإسنان ويحميها من التسوس، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم فيحمي الشخص من أمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أنه مصدراً مهماً للحماية من سرطان الأمعاء الغليظة، نظراً لدوره الفعالة في طرد الفضلات والسموم المتراكمة في الأمعاء نتيجة لعسر الهضم.

كما أن التمر يعتبر بديلا للمكملات الغذائية فهو يقوي الجسم، ويمنحه الفيتامينات اللازمة، ويعالج فقر الدم وينظم نسبة السكر في الدم لذا فهو مناسب لمرضى السكري ولا يسبب أي مخاطر عليهم.

ويعد التمر فاتح للشهية ويساعد على زيادة نسبة التركيز والتخلص من النسيان وتشتت الأفكار، بالإضافة إلى دوره الكبير في ترطيب العين وحمايتها من الجفاف وكذلك حماية الجلد من الجفاف والتشققات، كما أنه يعالج حرقة المعدة، ويساعد في علاج مشاكل اللثة.