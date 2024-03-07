تكريم النائبة رشا أبو شقرة من الجالية الأريترية بالقاهرة لجهودها في خدمة مجتمع اللاجئين (شاهد)

قامت الجالية الأريترية بالقاهرة بتكريم النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون الافريقية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجهودها في خدمة مجتمع اللاجئين.

تكريم الدكتورة رشا أبو شقرة الجالية الأريترية بالقاهرة

وعلقت “أبو شقرة” خلال تكريمها من قبل الجالية الأريترية بالقاهرة، قائلة: “شكرًا على تكريمكم الكبير .. ودا دورنا ودا واجبنا واحنا في النهاية جذور واحدة وقارة واحدة، ودائما بنشتغل في مدرسة شعلة النور وبنعمل برامج كتير و ورش عمل لتمكين المرأة وتمكين الشباب”.

الجمعيات الأهلية والخيرية والحقوقية

وتابعت: “عملنا كتير من الندوات وأن شاء الله نعمل حاجات كتير الفترة القادمة مع عدد كتير من الجمعيات الأهلية والخيرية والحقوقية ونتمنى يكون في مشاركة معانا وبشكركم على التكريم الكبير دا”.



