الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تكريم النائبة رشا أبو شقرة من الجالية الأريترية بالقاهرة لجهودها في خدمة مجتمع اللاجئين (شاهد)

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة رشا أبو ش

قامت الجالية الأريترية بالقاهرة بتكريم النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشئون الافريقية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجهودها في خدمة مجتمع اللاجئين.

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تكريم الدكتورة رشا أبو شقرة الجالية الأريترية بالقاهرة

وعلقت “أبو شقرة” خلال تكريمها من قبل الجالية الأريترية بالقاهرة، قائلة: “شكرًا على تكريمكم الكبير .. ودا دورنا ودا واجبنا واحنا في النهاية جذور واحدة وقارة واحدة، ودائما بنشتغل في مدرسة شعلة النور وبنعمل برامج كتير و ورش عمل لتمكين المرأة وتمكين الشباب”.

 الجمعيات الأهلية والخيرية والحقوقية 

وتابعت: “عملنا كتير من الندوات وأن شاء الله نعمل حاجات كتير الفترة القادمة مع عدد كتير من الجمعيات الأهلية والخيرية والحقوقية ونتمنى يكون في مشاركة معانا وبشكركم على التكريم الكبير دا”.


 

 

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