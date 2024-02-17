النائبة الوفدية رشا أبو شقرة تطالب بتوفير جهاز الإنعاش القلبي بالأماكن العامة

تقدمت النائبة الوفدية الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب الوفد بطلب إقتراح برغبة بشأن " توفير جهاز الانعاش القلبي بالمؤسسات الحكومية والنوادي الرياضية والفنادق ومحطات القطار ومترو الانفاق " وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ .

وتقترح النائبة الوفدية أن يكون هناك قانون إلزامي يشترط وجوده بكافة المؤسسات الحكومية و النواي الرياضية و الفنادق ومحطات القطار الرئيسية وفي عربات القطار ومحطات مترو الانفاق وفي المطارات وكافة الجهات المعنية وان يكون شرطاً اساسياً من إشتراطات الحصول علي الترخيص ، وذلك لاهميته في علاج السكته القلبية التي تحدث للإنسان بشكل مفاجئ ، من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين ، علي ان يتم إستخدامه من قبل أطباء يتم تدريبهم علي كيفية إستخدام الجهاز .