موعد مباراة ضمك والوحدة في دوري روشن السعودي اليوم

يستعد فريق ضمك المحترف ضمن صفوفه المصري طارق حامد، لمواجهة قوية مع نظيره الوحدة اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض فريق ضمك السعودي بقيادة طارق حامد مباراة اليوم بحثًا عن العودة لطريق الانتصارات، إذ لم ينجح في تحقيق أي انتصار خلال آخر 4 مواجهات، بواقع خسارة من الرياض والاتفاق والشباب وتعادل مع الفتح.

ترتيب ضمك والوحدة في دوري روشن

يحتل ضمك المركز السادس برصيد 31 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وهزم في مثلهم.

بينما يحتل الوحدة المركز العاشر، برصيد 27 نقطة من 22 مباراة تفوق في 8 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وهزم في 11 مباراة.

موعد مباراة ضمك والوحدة في دوري روشن

تنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.