سقط على بعد عشرة أمتار.. صاروخ روسي يستهدف الرئيس الأوكراني

كاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يصاب في هجوم الجيش الروسي على ميناء أوديسا الأوكراني، لقربه منه.

وكان الرئيس الأوكراني في اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أثناء زيارتهما لميناء أوديسا الساحلية على البحر الأسود، وكانا على وشك تلقي ضربة بصاروخ لكن مسافة لا تزيد على عشرات الأمتار فقط أنقذتهما.

وسقط الصاروخ على بعد 152 مترا فقط، من موقع اللقاء، لكنه لم يصب أحدا من أعضاء الوفد اليوناني أو مسؤولي أوكرانيا، بحسب مسؤولين يونانيين.

وطالب زيلينسكي في تصريحات صحفية في أعقاب الضربة بـ"نظام دفاع جوي"،وقال: "ترون مع من نتعامل.. إنهم لا يهتمون بالمكان الذي يضربون.. أعلم أنه كانت هناك إصابات اليوم.. لا أعرف كل التفاصيل بعد، لكنني أعرف أن هناك ضحايا، وهذا يؤكد حاجتنا للدفاع عن أنفسنا، وأفضل طريقة هي من خلال نظام دفاع جوي".

ومن جانبه علق رئيس الوزراء اليوناني على الواقعة قائلا: "سمعنا صوت صفارات الإنذار والانفجارات التي كانت قريبة جدا منا، لم يكن لدينا وقت للذهاب إلى مكان آمن".