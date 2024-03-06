بعد تحرير سعر الصرف.. شعبة الدواجن تكشف موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

كشف سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تأثير قرارت البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على أسعار الدواجن.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على فضائية etc، مساء اليوم الأربعاء، أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى استقرار في السوق؛ لأنه سيقضي على السوق السوداء تماما

الأسعار ستنخفض في النصف الثاني من رمضان

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة: “كلامي كما هو، والأسعار ستنخفض في النصف الثاني من رمضان”، لافتا إلى أن أسعار الدواجن واللحوم شهدت بعض الانخفاض اليوم بالفعل.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأعلاف من السلع الاستراتيجية التي يتم الإفراج عنها قبل وبعد تحرير سعر الصرف، ولن تتأثر بتحرير سعر الصرف.