خالد أبو بكر: قرارات البنك المركزي تاريخية هدفها إنقاذ الاقتصاد

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بقرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مشددًا على أن هذا القرار إنقاذ واختبار حقيقي للاقتصاد المصري.

وقال خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON": "نحن الآن في بداية الطريق في خطوات ثابت ومتأنية وبها دراسة، لكنها بداية لطريق.. والمؤشرات الأولى تقول أننا نخطوا بثبات".

وواصل: "كلام محافظ البنك المركزي في المؤتمر كان سهل وبسيط وشرح كل حاجة بكل شفافية.. ما قالش كلام كبير ومكلكع .. وتحرير سعر الصرف يؤكد أننا أصبحنا على بداية طريق ثابت للإصلاح".

إنهاء السوق الموازية

وأضاف أن هناك رؤية حقيقية والجميع يشهدها على الأرض، منوها إلى أن الفترة المقبلة سيتم إلغاء القيود المفروضة على حدود بطاقات الائتمان قريبًا خارج مصر، مضيفًا:" آن الأوان لانتهاء فكرة السوق الموازية".

وتابع:"وجب التحية لكل التقنييين الاقتصاديين في البنك المركزي والحكومة على هذا القرار الذي يبدوا أنه مدروس بعناية، وكذلك المجموعة الاقتصادية، التي نجحت في الحصول على قرض كبير من صندوق النقد".

وواصل: "لازم نعطي الحق لصاحب القرار الجريء.. دا كلام كبير للغاية وهيرجع للشارع المصري والمصريين اللي بره.. اللي يقدروا يحولوا الجنيه والعملة بتاعتهم بسعر مرضي".