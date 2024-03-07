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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بسيوني: سعيد بتولي حسام حسن تدريب المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قادر على تحقيق أحلام الشعب المصري في الفترة المقبلة.

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لم يرسل تهنئة.. تطورات جديدة بأزمة محمد صلاح مع حسام حسن


وقال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" سعيد جداً بتولي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مهمة تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة خاصة أن المدرب الوطني هو الانسب
لتولي تدريب الفراعنة"

وتابع بسيوني: من وجهة نظري أن محمد صلاح قيمة كبيرة ويجب أن يحظى باهتمام كبير في منتخب مصر".

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