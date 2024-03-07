بسيوني: سعيد بتولي حسام حسن تدريب المنتخب

أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قادر على تحقيق أحلام الشعب المصري في الفترة المقبلة.



وقال عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" سعيد جداً بتولي حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مهمة تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة خاصة أن المدرب الوطني هو الانسب

لتولي تدريب الفراعنة"

وتابع بسيوني: من وجهة نظري أن محمد صلاح قيمة كبيرة ويجب أن يحظى باهتمام كبير في منتخب مصر".