لم يرسل تهنئة.. تطورات جديدة بأزمة محمد صلاح مع حسام حسن

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تطورات جديدة بشأن أزمة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، مع حسام حسن، المدير الفني للفراعنة.

وقال مهيب عبدالهادي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي. مصر»: «محمد صلاح لم يتواصل مع حسام حسن، لتهنئته على توليه تدريب منتخب مصر، ولم يرسل له حتى رسالة تهنئة، مثلما فعل مع الأجهزة الفنية السابقة ومع البرتغالي روي فيتوريا، بعد إقالته من تدريب المنتخب».

وأضاف: «سوف يحدث اجتماع زوم أو فيديو كونفرانس، بين محمد صلاح وحسام حسن، يوم الجمعة المقبل، على هامش مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتصفية الأجواء».

كان اتحاد الكرة تلقى خطابًا من نادي ليفربول الإنجليزي، يطالب فيه بإعفاء النجم محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إصابته.

