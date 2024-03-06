إسماعيلي 2003 يتعادل مع الجونة في دوري الجمهورية

تعادل فريق الإسماعيلي مواليد 2003 مع فريق الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب الأخير وذلك في إطار منافسات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل لجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها فريق الجونة لصالحه.

أحرز أهداف الإسماعيلي أحمد وجيه وأحمد أيمن وأمير الورداني..

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: حسن منصور و أحمد أيمن و محمد عبد المنعم و محمد إيهاب

خط الوسط: أمير الورداني و عبدالله السعيد و محمد وجدي و أحمد وجيه و محمد خطاري

خط الهجوم: محمد الشوايشي

يقود الفريق جهاز مكون من..

أحمد الجمل مدير فني و سيد إبراهيم مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و محمد فوزي مدرب أحمال و محمد عدس محلل أداء و حبيب لبيب أخصائي علاج طبيعي و محمد صالح إداري.