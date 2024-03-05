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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يكرم أبطاله في الكاراتيه

أبطال الإسماعيلي
أبطال الإسماعيلي للكاراتيه

كرم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لاعبي فريق الكاراتيه وذلك بعد تألقهم في البطولة التنشيطية تحت 16 سنة والتى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس.

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البطولة شهدت مشاركة 23 لاعبا بالنادي حيث حصل 21 منهم على المركز الأول وإثنين على مركز الوصيف “الثاني”.

التكريم حضره الدكتور أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة ،المشرف العام على قطاع النشاط الرياضي ومحمود خليل مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحروس شحاتة رئيس الجهاز،وأحمد رمضان المدير الفنى للفريق،و عمر العركى إداري النشاط الرياضي.

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