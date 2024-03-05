الإسماعيلي يكرم أبطاله في الكاراتيه

كرم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لاعبي فريق الكاراتيه وذلك بعد تألقهم في البطولة التنشيطية تحت 16 سنة والتى أقيمت بصالة هيئة قناة السويس.

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البطولة شهدت مشاركة 23 لاعبا بالنادي حيث حصل 21 منهم على المركز الأول وإثنين على مركز الوصيف “الثاني”.

التكريم حضره الدكتور أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الإدارة ،المشرف العام على قطاع النشاط الرياضي ومحمود خليل مدير إدارة النشاط الرياضي، ومحروس شحاتة رئيس الجهاز،وأحمد رمضان المدير الفنى للفريق،و عمر العركى إداري النشاط الرياضي.