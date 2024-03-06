الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"مركز الدراسات بواشنطن": وصول بايدن وترامب للانتخابات خيبة كبرى للعمل السياسي الأمريكي

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الدكتور منذر سليمان، مدير مركز الدراسات الأمريكية والعربية بواشنطن، إن ظهور الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات دليل على أن الولايات لا تغربل الوجوه الشابة، مؤكدًا أن الثلاثاء الكبير لم يكن كبيرًا من حيث المفاجآت وخيبة كبيرة للعمل السياسي الأمريكي. 

وأضاف "سليمان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أن الخطوة التالية يجب أن تتمحور حول انتشار الوعود الحزبية لجذب المواطنين للانتخابات، وأن حملة بايدن تعمل مع هيلي على ذلك. 

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وأوضح أن الأمل هو أن يجتذبوا بعضًا من الفئة السكانية التي صوتت لهم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات في الولايات المتحدة وأن بايدن وترامب مكلفان بجذب الناخبين.

ولفت إلى أنه في حين أن الانتخابات التمهيدية عادة ما تحفز قاعدة الناخبين ويكون لها حالة وحيوية، إلا أن هناك فقرا في هذه الانتخابات والخطابات ويراهن الناخبون الأمريكيون على أن شيئًا ما سيحدث لبايدن وترامب خلال الماراثون الانتخابي.

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