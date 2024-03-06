ترامب عن فوزه في الانتخابات الرئاسية: كانت ليلة عظيمة

ينتظر العالم الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات "التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري”، والتي تجعله يترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فوزه في انتخابات "الثلاثاء الكبير" التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري بأنها "ليلة عظيمة"، وقال: "إنهم يسمونه يوم الثلاثاء الكبير لسبب ما.. هذا ثلاثاء كبير.. كانت ليلة عظيمة، ونادرًا ما تشهد الحياة السياسة أمرًا كهذا" وذلك بحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأضاف ترامب: "وإنه يشرفني أن أمثل ليس فقط الحزب الجمهوري ولكن بلادنا في قيادتها للعودة إلى السلامة والازدهار.. الحزب الجمهوري سيعمل على توحيد الأمريكيين كافة من الأصول المختلفة من أجل بلادنا".

وتوقع أن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم أهم يوم في تاريخ أمريكا، قائلًا "سنعمل من أجل عودة الريادة للولايات المتحدة".

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية، كشفت فجر اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن فازا في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في عدة ولايات مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.