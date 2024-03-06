ملف تجديد المياه يشعل الأوضاع بين الأردن وإسرائيل

في خضم التوتر بين إسرائيل والأردن، على خلفية موقف عمان الرافض للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يأتي ملف تجديد اتفاقية المياه ليصعد من الوضع القائم.

وطالب البرلمان الأردني الحكومة بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فيما هددت تل أبيب بإلغاء تمديد اتفاقية المياه، لكن الحكومة الأردنيةأعلنت ثبات موقفها في "دعم الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي".



وكشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن الأردن طالب إسرائيل بتمديد اتفاقية المياه عبر وسطاء، فيما وضعت تل أبيب العديد من الشروط أبرزها، وقف التصعيد والتهديد من قبل المسؤولين والبرلمانيين الأردنيين ضد إسرائيل.

وطرح البعض تساؤلات بشأن سبب مطالب الأردن بتمديد الاتفاقية، ومدى إمكانية استغلال إسرائيل لهذه الحاجة عبر الابتزاز السياسي للموقف الأردني.