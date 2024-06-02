انتهاء اجتماع ثلاثي في القاهرة لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

كشف مصدر رفيع المستوى عن انتهاء الاجتماع الثلاثي بالقاهرة الذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، على تمسك مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

كما أكد الوفد الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة و المساعدات الإنسانية لقطاع غزه، وتمسك الوفد المصري بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميًا تشمل كل المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقود.