الغرف التجارية تكشف موعد انخفاض الأسعار.. فيديو

أشاد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية، بقرارات الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن تعاملهم مع قضية تحرير سعر الصرف، بغض النظر عن موعد وكيفية تحرير سعر الصرف، كان مهنيًا تمامًا.

وأكد علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن أسعار السلع خاصة المقومة بالدولار ستنخفض خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه عقب انخفاض سعر الدولار من 70 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، عقدنا اجتماعًا مع جميع العاملين لدينا في مجال السلع الأساسية وتم الاتفاق على تخفيض الأسعار فورًا.

20 % انخفاض في أسعار بعض السلع

وأشار إلى أن أسعار بعض السلع انخفضت بنسبة 20 % منذ الأمس، كما انخفض سعر الفول بنسبة 18 في المائة، مؤكدًا أن أسعار السلع انخفضت قبل بداية شهر رمضان وستستمر في الانخفاض، مشيرًا إلى أن السوق المصري سيستقبل استثمارات كبيرة من الشركات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.