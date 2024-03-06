إتحاد المصريين بالسعودية يشيد بقرارات البنك المركزي: يزيد من تحويلات المصريين في الخارج

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية بقرارات البنك المركزي المصري اليوم ،مؤكدا أن القرارات تزيد من عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية .

وأضاف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية إن قرارات البنك المركزي اليوم سوف تقضي على السوق الموازي للدولار اي السوق السوداء التي شهدت ارتفاع وانخفاض خلال الفترة الأخيرة تساهم في ضخ المصريين بالخارج لمزيد من التحويلات العملات الأجنبية مما يؤدي إلي زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري.



وأوضح أن ذلك ضمن خطة الدولة في تحقيق مستهدفات الدولة وتوفير تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.



وأوضح أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا للسعر العادل، يتسق مع متطلبات المرحلة الحالية ومطالبات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لصرف دفعات القرض المتأخرة وكذلك زيادة قيمة القرض للدولة المصرية إلى عشرة مليار دولار أو أكثر ،مؤكدا الي أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية.