جيسوس الأفضل في الشهر بالدوري السعودي

حصد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي للمحترفين.

ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة من الانتصار في 20 جولة والتعادل مرتين فقط.



وكشف الحساب الرسمي للدوري السعودي حصول جيسوس على جائزة أفضل مدرب في شهر فبرايرالماضي، مضيفا أن المدرب البرتغالي سيطر على الجائزة للمرة الرابعة على التوالي، متفوقا على جميع المدربين.



ولعب الهلال مباراتين فقط خلال الشهر الماضي في الدوري السعودي، وأنتصر على الرائد والاتفاق بنتيجة 3-1 لكل مباراة، بعد تحقيق الفوز خلال 26 مباراة على التوالي في كافة البطولات.



وبات الهلال ثاني أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات المتتالية متساويا مع أياكس الهولندي في موسم 1971-1972.



أما على مستوى الدوري السعودي بات الهلال أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات المتتالية بواقع 15 فوزا.

