كلاسيكو الهلال والاتحاد.. جيسوس وجاياردو وجهًا لوجه للمرة الثالثة

مواجهة من طابع خاص ستجمع الثنائي جيسوس وجاراردو، في الكلاسيكو السعودي المرتقب بين الهلال والاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا المقرر بينهما على أرضية ملعب المملكة آرينا في الرياض، مساء غدا الثلاثاء.

سيكون الكلاسيكو بمثابة صدام فني وتكتيكي خارج الخطوط بين الثنائي حيث يحمل جيسوس طموحات الهلال وجارياردو أحلال الاتحاد في المعترك الآسيوي.

اللقاء الثالث..

كان الصدام الأول بين جيسوس وجاياردو خارج الأراضي السعودية حيث كانت المواجهة الأولى على لقب الليبرتادورس نسخة 2019 على زعامة أمريكا الجنوبية.

نهائي الليبرتادوريس حسمه جيسوس بعدما قاد فلامنجو البزايلي للفوز على ريفربليت الأرجنتيني بقيادة جاياردو بهدفين لهدف

وكانت المواجهة الثانية، مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الدوري السعودي، واستطاع جيسوس تأكيد تفوقه بثلاثية مقابل هدف لصالح الهلال ضد الاتحاد الذي يقوده جاياردو.

المواجهة الثالثة المنتظرة مساء الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ستحمل طابع ثأري بالنسبة للمدرب جاياردو من جهة ومن أخرى لفريق الاتحاد كونه خسر منذ أيام قليلة أمام نفس المنافس ولن تتحمل جماهيره خسارة جديدة.

وينفرد جيسوس مع الهلال بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 62 نقطة وبفارق 9 نقاط عن الوصافة، بينما يحتل الاتحاد بقيادة جاياردو المركز الخامس برصيد 37 نقطة.