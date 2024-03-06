رئيس فنون تشكيلية يكشف تفاصيل ملتقى سمبوزيوم لفن النحت بمحافظة أسوان
قال وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إنّ ملتقى سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت يعد حدثا سنويا جرى إنشاءه منذ 28 عام، على يد النحات الراحل آدم حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، مشيؤا إلى أنه يتم تدشين الملتقى في شهر يناير من كل عام ويستمر لمدة 50 يوم.
فنانين مصريين وأجانب
وأضاف "ناقوش" خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة قناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن ملتقى سمبوزيوم أسوان الدولي انطلف في يوم 15 يناير واستمر حتى أمس الثلاثاء، لافتا أنّ الحدث عبارة عن ملتقى لفنانين مصريين وأجانب، ويهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت، وهو تقليد مصري قديم.
ملتقى سمبوزيوم
وتابع أنه جرى اختيار محافظة أسوان لعقد ملتقى سمبوزيوم كونها مصدرا رئيسيا لكل المنحوتات من الجرانيت الموجودة في الحضارة المصرية القديم، مشيار إلى أن الملتقى يضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر بهدف التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية القديمة من خامة الجرانيت.