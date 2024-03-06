رئيس فنون تشكيلية يكشف تفاصيل ملتقى سمبوزيوم لفن النحت بمحافظة أسوان

قال وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إنّ ملتقى سمبوزيوم ‏أسوان الدولي لفن النحت يعد حدثا سنويا جرى إنشاءه منذ 28 عام، على يد النحات الراحل آدم ‏حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، مشيؤا إلى أنه يتم تدشين الملتقى في شهر يناير من كل ‏عام ويستمر لمدة 50 يوم.‏

فنانين مصريين وأجانب

وأضاف "ناقوش" خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «صباح ‏الخير يا مصر»، على شاشة قناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن ملتقى سمبوزيوم أسوان ‏الدولي انطلف في يوم 15 يناير واستمر حتى أمس الثلاثاء، لافتا أنّ الحدث عبارة عن ملتقى ‏لفنانين مصريين وأجانب، ويهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت، وهو تقليد مصري قديم.‏

ملتقى سمبوزيوم

وتابع أنه جرى اختيار محافظة أسوان لعقد ملتقى سمبوزيوم كونها مصدرا رئيسيا لكل ‏المنحوتات من الجرانيت الموجودة في الحضارة المصرية القديم، مشيار إلى أن الملتقى يضم ‏مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر بهدف ‏التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية ‏القديمة من خامة الجرانيت‎.‎