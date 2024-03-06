الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيس فنون تشكيلية يكشف تفاصيل ملتقى سمبوزيوم لفن النحت بمحافظة أسوان

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال وليد ناقوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، إنّ ملتقى سمبوزيوم ‏أسوان الدولي لفن النحت يعد حدثا سنويا جرى إنشاءه منذ 28 عام، على يد النحات الراحل آدم ‏حنين بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، مشيؤا إلى أنه يتم تدشين الملتقى في شهر يناير من كل ‏عام ويستمر لمدة 50 يوم.‏

txt

رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الفنون التشكيلية (صور)

txt

جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين

فنانين مصريين وأجانب

وأضاف "ناقوش" خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «صباح ‏الخير يا مصر»، على شاشة قناة «الأولى والفضائية المصرية»، أن ملتقى سمبوزيوم أسوان ‏الدولي انطلف في يوم 15 يناير واستمر حتى أمس الثلاثاء، لافتا أنّ الحدث عبارة عن ملتقى ‏لفنانين مصريين وأجانب، ويهتم بإعادة إحياء النحت على الجرانيت، وهو تقليد مصري قديم.‏

 ملتقى سمبوزيوم

وتابع أنه جرى اختيار محافظة أسوان لعقد ملتقى سمبوزيوم كونها مصدرا رئيسيا لكل ‏المنحوتات من الجرانيت الموجودة في الحضارة المصرية القديم، مشيار إلى أن الملتقى يضم ‏مجموعة من الأنشطة المتنوعة أهمها تنظيم رحلة للفنانين الملتقين إلى مدينة الأقصر بهدف ‏التعرف على تاريخ مصر القديم من خلال زيارة المعابد والمتاحف المليئة بالمنحوتات المصرية ‏القديمة من خامة الجرانيت‎.‎

الجريدة الورقية