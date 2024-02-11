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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية في جامعة حلوان معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار لون حلمك من أجل مصر، خلال يومى  الأربعاء والخميس الموافق 28 و29 فبراير 2024 بمجمع الفنون والثقافة.

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ويأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى إشراف الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة.

ويهدف معرض الفنون التشكيلية إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتنظيم ورش عمل للموهوبين لتنمية مهاراتهم قبل إقامة المعرض، بالإضافة إلى تسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون.

جامعة حلوان تخصص جوائز للفائزين 

كما خصصت جامعة حلوان جوائز نقدية للفائزين الأوائل، حيث يحصل المركز الأول على 6000 جنيه، والثاني 5000 جنيه، فيما يحصل المركز الثالث على 4000 جنيه، والرابع 3000 جنيه، أما الخامس  2000 جنيه، بالإضافة إلي 3 مراكز تشجيعية.

ويشارك في معرض الفنون التشكيلية طلاب من كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية في جامعة حلوان، إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

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