رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الفنون التشكيلية (صور)

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية للهواة والمتخصصين تحت شعار "لون حلمك من أجل مصر".

ونظمت معرض الفنون التشكيلية أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان في مجمع الفنون والثقافة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي رائد أسرة من أجل مصر.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين ومنهم الفنان علي عبد الفتاح يوسف، الفنانة مها جميل عبد الكريم، الفنان شريف مهدي، محسن ابو العزم، والكاتب الفنان الدكتور عمرو الدمرداش، والمخرج السينمائي علاء نصر، واليوتيوبر نقششة.

تشجيع المواهب الفنية في جامعة حلوان

السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

وأشاد رئيس جامعة حلوان بأهمية هذا المعرض في تشجيع المواهب الفنية وإتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم وطموحاتهم نحو مستقبل مصر.

وأكد رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على دعم الأنشطة الفنية والثقافية كركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة.

وحث رئيس جامعة حلوان على ضرورة استغلال اللوحات فى تجميل الحرم الجامعى.

وأكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات، وأن معرض "لون حلمك" يعد فرصة قيمة لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة وتشجيعها على مواصلة الإبداع وخدمة الوطن.

وأوضح الدكتور محمد حلمى رائد الاسرة ان المعرض هدف إلى تسليط الضوء على الإبداعات الفنية لطلاب الجامعة، وتسويق منتجاتهم الإبداعية من خلال استضافة شخصيات بارزة في مجال الفنون، مبينا انه تم تقديم ٤٠٠ عمل فنى.

وذكر ياسر جبالى مسئول الاسرة انه تم مشاركة طلاب كليات الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، بالمعرض إلى جانب الطلاب الموهوبين في مجال الفنون.

وفي ختام افتتاح فعاليات المعرض تم تكريم الضيوف وكذلك العمداء المشاركين بالمعرض ولجنة التحكيم .