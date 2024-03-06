عاجل
أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء
الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

الذهب
الذهب

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

txt

الوقت المناسب لشراء الذهب.. هل ننتظر بعد رمضان؟

txt

نشرة التوك شو.. أزمة تعطل فودافون وفيسبوك ونصيحة بشراء الذهب قبل رمضان


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3348.5 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولا نحو 2930 جنيها للبيع، و2880 جنيهًا للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو2511.4 جنيهًا للبيع، و 2468.5 جنيهًا للشراء.
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 23440 جنيه للبيع، و23040 جنيه للشراء.
ووصل سعر أونصة الذهب نحو 2134.6 دولارًا.

مواد متعلقة

الوقت المناسب لشراء الذهب.. هل ننتظر بعد رمضان؟

الأسعار سترتفع.. خبير ينصح بشراء الذهب قبل شهر رمضان (فيديو)

اين ذهبت أسعار الذهب؟؟

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية وعيار 21 يسجل 2800 جنيه

دراسة أساسيات سوق الذهب العالمي في ندوة إيفولف للاستثمار
الجريدة الورقية