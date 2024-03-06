أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3348.5 جنيهًا للبيع و3291 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2930 جنيها للبيع، و2880 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو2511.4 جنيهًا للبيع، و 2468.5 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 23440 جنيه للبيع، و23040 جنيه للشراء.

ووصل سعر أونصة الذهب نحو 2134.6 دولارًا.