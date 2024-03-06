الوقت المناسب لشراء الذهب.. هل ننتظر بعد رمضان؟

علق أمير رزق، الخبير في سوق المشغولات الذهبية، على ارتفاع دولار الذهب إلى 49.5 جنيه، مؤكدًا أن تقلبات أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض أمر طبيعي.

أوضح رزق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أدى إلى ارتفاع أسعاره في مصر، وتوقع رزق أن يتأثر سوق الذهب بقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، المقرر الخميس المقبل.

نصح رزق الراغبين في شراء الذهب بالشراء قبل حلول شهر رمضان، حيث يزداد الطلب على الذهب بشكل كبير خلال هذا الشهر.

وأسعار الذهب اليوم الأبعاء:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 3348.5 جنيهًا للبيع، مقابل 3291 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 2930 جنيها للبيع، مقابل 2880 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 2511.4 جنيهًا للبيع، مقابل 2468.5 جنيهًا للشراء

