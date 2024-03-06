عضو مجلس الزمالك: نتمنى مباراة خالية من التعصب أمام الأهلي

تمنى محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك خروج مباراة القمة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر بشكل مميز وحضاري والتي ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل.

وقال محمد طارق في تصريحات تليفزيونية: "جمهور الزمالك أنهى حصته بالكامل في تذاكر مباراة القمة، والأهم أن تخرج المباراة على أعلى مستوى بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية، وأن تتحلى بالروح الرياضية".

وتطرقَ محمد طارق للحديث عن طاقم التحكيم قائلًا: اختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة القمة قرار صائب، فالحكم الأجنبي هو الأنسب لأنه لن يلقى اعتراضًا من كلا الفريقين عكس الحكام المصريين الذين يتعرضون للضغوط في مثل هذه المباريات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة,