محمد علي بن رمضان يوقع عقود انضمامه إلى الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد علي بن رمضان نجم فريق الترجي التونسي السابق والمحترف في الدوري المجري وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية: " الأهلي حصل على توقيع محمد علي بن رمضان المحترف في الدوري المجري تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل".

وأضاف: " وساهم في ذلك وكيل تونسي مقيم في فرنسا يدعي عزيزو مصطفى الذي لعب دوراً في إقناعه بالتوقيع للقلعة الحمراء".

وتابع:"بن رمضان وافق على ارتداء الفانلة الحمراء في الموسم المقبل بسبب عدم رضاه عن تجربته في الدوري المجري وعدم مشاركته بشكل أساسي".