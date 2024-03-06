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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو مجلس الزمالك: الاستقبال في السعودية كان على أعلى مستوى

محمد طارق عضو مجلس
محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

تحدَثَ محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع فريقه بـ النادي الأهلي في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

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وقال محمد طارق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN": " الاستقبال الذي وجدناه في المملكة العربية السعودية يليق بنادي الزمالك وبدولة مصر، وكان استقبالًا راقيًا وعلى أعلى مستوى.

وأضاف: " جمهور الزمالك أنهى حصته بالكامل في تذاكر مباراة القمة، والأهم أن تخرج المباراة على أعلى مستوى بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية، وأن تتحلى بالروح الرياضية".

موعد مباراة الأهلي والزمالك :

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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