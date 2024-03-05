موعد مباراة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر بالسعودية

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة مثيرة تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2023/2024.



ويبحث قطبي الكرة المصري عن الفوز خلال هذه المباراة، مما يجعل هناك إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن مباريات الأهلي والزمالك دائمًا كا تتسم بالقوة والإثارة والمتعة.

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

ينطلق نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة من مساء الجمعة المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي بالمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تُنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر عدد من القنوات الفضائية ومنها ssc السعودية و اون سبورت المصرية وmbc السعودية.