أحمد هشام: بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب هي الأفضل تنظيميا وسعيد بذهبية الفردي

أعرب أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف للناشئين تحت 20 سنة، عن سعادته بذهبية البطولة الأفريقية للسلاح المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن أحمد هشام من حصد الميدالية الذهبية بعد الفوز على نظيره "أبا جيرالوت" لاعب منتخب النيجر في المباراة النهائية بنتيجة 15-10 ليفوز بالمركز الأول.

وقال هشام عقب التتويج بالميدالية الذهبية:"سعيد بتنظيم بطولة أفريقيا هنا في مصر وبالفعل هي أفضل بطولة أفريقية أشارك بها من حيث التنظيم وكنت أرغب في الفوز بالميدالية الذهبية أكثر من أي مرة لأن البطولة تُلعب داخل بلدي".

وواصل:"اللاعب الذي واجهته في النهائي هو لاعب فرنساوي لكنه يشارك باسم النيجر من أجل المحاولة للتأهل للأولمبياد فهو لاعب قوي وينافس دائما ببطولات العالم، المباراة كانت صعبة ولكن نجحت في النهاية في تحقيق الفوز".

وعن طموحاته الفترة المقبلة قال:"طموحي الفترة الحالية هو تحقيق ذهبية الفرق مع زملائي ببطولة أفريقيا وأيضا التركيز على تحقيق ميدالية في بطولة العالم للناشئين التي ستقام في المملكة العربية السعودية".

وأضاف:"أعمل على تطوير نفسي بشكل مستمر من أجل التواجد بشكل أساسي مع المنتخب الأول في الفترة القادمة".

وأختتم:" إنجازات زياد السيسي الأخيرة في سلاح السيف تدفعنا لمواصلة المشوار ودائما يساعدني بشكل نفسي وليس هو فقط بل جميع اللاعبين داخل المنتخب يساعدوني بشكل مستمر".