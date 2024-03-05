الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليابان تنهي جميع تدابير الدعم المخصصة لعلاج كوفيد-19 نهاية مارس

اليابان
اليابان

 أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها ستوقف جميع إجراءات الدعم المخصصة لعلاج كوفيد-19 بحلول نهاية الشهر الجاري.

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وقال وزير الصحة الياباني كيزو تاكيمي - في تصريح نقله تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء - إن الوزارة قررت إنهاء التدابير بناء على تقييم حالي لآثار فيروس كورونا.

كانت وزارة الصحة اليابانية تعمل على وقف الدعم بشكل تدريجي منذ شهر مايو العام الماضي عندما خفضت الحكومة اليابانية الوضع القانوني لكوفيد-19 إلى نفس مستوى الإنفلونزا الموسمية.


ويبلغ حاليا الحد الأقصى لثمن عقاقير فيروس كورونا 60 دولارا لكل مريض، ومن المقرر أن ترتفع ابتداءً من شهر أبريل المقبل.


كما سيتم إنهاء التدابير المتعلقة بصرف تعويضات للمؤسسات الطبية التي تخصص جزءا من أسرتها لمرضى كوفيد-19. وسينتهي أيضا الدعم المالي الخاص لتغطية تكاليف الدخول إلى المستشفيات.

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