جوجل تحدث الجيل الأول من Pixel Watch بميزات مراقبة الصحة

تطلق شركة جوجل ميزات جديدة للجيل الأول من ساعة Pixel Watch، وهي تتضمن إمكانات مراقبة الصحة التي تم إطلاقها مع خليفتها. ستتمكن الأجهزة القديمة القابلة للارتداء الآن من اكتشاف ما إذا كنت تمارس التمارين الرياضية ويمكنها البدء تلقائيًا في تتبع نشاطك ثم التوقف عند الانتهاء. على وجه الخصوص، فهو مناسب للجري والمشي والتدريب البيضاوي والدوران وركوب الدراجات في الهواء الطلق والتجديف.

ستتمكن أيضًا من تتبع الوقت الذي تقضيه في مناطق مختلفة لمعدل ضربات القلب، مما قد يساعدك على تحسين تدريباتك. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من تحديد وتيرة الهدف لجلسات التمرين الخاصة بك للحصول على إشعار عندما لا يكون أدائك على قدم المساواة. إذا كنت تريد أن تساعدك ساعة Pixel Watch من الجيل الأول على الشعور بمزيد من الاسترخاء بدلاً من ذلك، فما عليك سوى تشغيل تطبيق Fitbit Relax على الجهاز لإرشادك خلال بعض تمارين التنفس.

بالنسبة للمسافرين، فإن التحديث الأكثر إثارة من Google للساعات لا يقتصر فقط على خط Pixel الخاص بها. لقد طرحت الشركة اتجاهات النقل العام للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 والإصدارات الأحدث، مما يعني أنه يمكنك التحقق من نوع وسائل النقل العام التي يمكنك ركوبها مباشرة على معصمك - كما أنها ستعرض جداول المغادرة في الوقت الفعلي لخيارات النقل العام الخاصة بك. ستتمكن الآن أيضًا من التنقل في موقع غير مألوف دون إخراج هاتفك من خلال عرض الخريطة المزود بالبوصلة على ساعتك.

تقوم الشركة بإصدار ميزات لأجهزة مختلفة ضمن خط Pixel الخاص بها أيضًا. ستتمكن هواتف Pixel الآن من مشاركة مقاطع فيديو HDR بدقة 10 بت مباشرةً على Instagram Reels وستتمكن من تحميل صور Ultra HDR إلى التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، تأتي ميزة "Circle to Search" في Pixel 8 إلى هواتف Pixel 7 وPixel Pro، مما يمنحك طريقة سريعة لإجراء استعلامات البحث دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. كل ما عليك فعله هو رسم دائرة حولها أو تمييز صورة أو مقطع فيديو أو جزء من النص للبحث عن المعلومات التي تحتاجها. أخيرًا، ستمنحك ميزة "شاشة الاتصال" إمكانية الوصول إلى شريحة "الترحيب" التي يمكنك النقر عليها أثناء فحص المكالمة. يمكن لمساعد Google أن يطلب من المتصل التحدث، حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن سبب اتصاله، ويمكنه أيضًا أن يطلب منه الانتظار لفترة أطول قليلاً إذا لم تتمكن من الرد على مكالمته حتى الآن.