وزير الصحة يحيل مدير الصيدلية ومسؤولي قسم الطوارئ بمستشفى بلبيس المركزي للتحقيق

خلال جولة ميدانية مفاجئة

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة بمستشفي بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار زياراته الدورية الميدانية المفاجئة، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام المستشفى، وأبدى بها ملاحظاته، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل التفقد (شباك التذاكر، وقسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والأشعة، والصيدلية، العلاج الطبيعي، الباطنة، العظام )، مشيرا ان الوزير انتقد تعطل جهاز الاشعة، واطلع علي دفتر العمل الخاص به، بالاضافة لتكدس المواطنين امام شباك صرف الأدوية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين المتواجدين بالمستشفى، واصطحابهم إلى الأقسام المختصة بشكوى كل منهم، للوقوف على المشكلة وأسبابها، واطلع الوزير على الوصفات الدوائية، وقام بمقارنتها بالمتوافر داخل الصيدلية، وأسباب إبلاغ المرضى عن عدم توافر الأدوية .

وتابع عبد الغفار، ان الوزير وجه بصرف الدواء اللازم لغير القادرين، مشيرا إلى توزيع العيادات الخارجية إلي اماكن تستوعب التردد العالي للمواطنين.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه في هذا الصدد بتحويل مدير صيدلية المستشفى، وطاقم الاستقبال والطوارئ للتحقيق الفوري،وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، نظرا لشكوي بعض المواطنين من عدم انتظام صرف التذاكر،مؤكدًا عدم التهاون في حق المريض في هذا الشأن، ومحاسبة المقصرين.

وقال عبدالغفار، إن الوزير وجه بالتحقيق العاجل في نقص بعض المستلزمات الطبية بالمستشفى، والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.

ونوه عبدالغفار، إلى أن الوزير أجرى اتصالاً بالدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، للوقوف على أسباب تلك الملاحظات، ووجه بإعادة توزيع الأطباء علي اقسام المستشفي، لاستيعاب التردد، واستخدام الغرف المتاحة بالمستشفى، لحل مشكلة الزحام في العيادات