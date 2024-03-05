إصابة أبو علي تجبر كولر على عودة العلاقات مع كهربا

كشف الإعلامي محمد شبانة تفاصيل الجلسة التي جمعت بين كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق في حضور خالد بيبو مدير الكرة بالنادي.

وأكد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر طالب كهربا ببذل مزيد الجهد والتركيز خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنه ليس ببعيد للعودة للتشكيل الأساسي للفريق.

إضابة وسام أبو علي لاعب الأهلي

وأتم شبانة بأن إصابة وسام أبو علي قبل مباراة الزمالك وعدم وضوح الرؤية حول جاهزيته للمباراة جعلت كولر يفتح صفحة جديدة مع كهربا في ظل عدم ثبات مستوى الفرنسي موديست خلال الفترة الماضية.