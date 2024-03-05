«الأهلي ممكن» تحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية

نجحت شركة «الأهلي ممكن»، الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع شركة TechLine الرائدة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية، في الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الـ PCI، حيث تمنح هذه الشهادة للشركات والبنوك التي تطبق المعايير العالمية لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفير أعلى مستويات الخدمة والحماية للعملاء، والموضوعة من قبل كبرى المؤسسات العالمية أبرزها فيزا وماستر كارد.

وقال المهندس أحمد عنايت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«الأهلي ممكن» إن حصول الشركة على هذه الشهادة يأتي امتدادا للجهود المبذولة للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذي ينعكس على توفير أفضل الخدمات لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان.

وأضاف عنايت، أن «الأهلي ممكن» تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لعملائها وفقا لأعلى معايير الأمان، موضحا أنه بعد الحصول على شهادة الـ PCI، أصبح بإمكان عملائنا إجراء معاملات دفع بالبطاقات البنكية، مشيرا إلى أنه يتوفر لهم حاليا مجموعة متنوعة من طرق الدفع بما في ذلك الدفع عن طريق بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية وبذلك تصبح نقاط البيع لدى الأهلي ممكن على مستوى الجمهورية مؤهلة لقبول عمليات الدفع بالبطاقات البنكية.

وأكد عنايت على سعى الشركة الدائم لتزويد العملاء بأفضل الحلول والخدمات المالية المتميزة مع مواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتطوير أنظمتها وخدماتها بهدف توفير وسائل دفع إلكترونية آمنة للعملاء، مشيرا إلى قيام الشركة بتطوير العديد من المنتجات الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة كافة القطاعات باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

أعرب المهندس هيثم عباس، الرئيس التنفيذي لشركة TechLine الشركة الرائدة في توفير خدمات وحلول قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، عن سعادته بالتعاون مع شركة الأهلي ممكن التي تعتبر أحد أهم الشركات التي تعمل في السوق المصري في هذا المجال، مشيرا إلى أن شركته تمتلك مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات الدفع الرقمي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأمان المعلومات المالية، والتحليلات البيانية.