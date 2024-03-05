تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية مساء الجمعة إلى ملعب الأول بارك في الرياض لمشاهدة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وتستضيف السعودية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الذي يقام لأول مرة في الخارج.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

تبدأ مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة من يوم الجمعة المقبلة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ويأمل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تحقيق بطولة جديدة مع المارد الأحمر، بينما يحلم البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك في التتويج بأولى بطولاته مع القلعة البيضاء.