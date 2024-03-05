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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 5-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 5-3-2024، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 33.34 جنيه للشراء، و33.49 جنيه للبيع، وهذه الأسعار.

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أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

30.75 جنيه للشراء.

 

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

33.34 جنيه للشراء.

 

33.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

38.97 جنيه للشراء.

 

39.16  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

8.19 جنيه للشراء.

 

8.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

99.38 جنيه للشراء.

 

100.32 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

7.80 جنيه للشراء.

 

8.46 جنيه للبيع.

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