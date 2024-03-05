أسعار الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، استقرارًا مقابل العملة المحلية "الجنيه"، وذلك في البنوك العاملة في مصر، بعد تقلبات عديدة مرت بها العملة الخضراء جعلتها ترتفع لأعلى مستوياتها ثم انخفضت بنهاية الشهر الماضي مع توقعات بانخفاضه مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم

وتنشر بوابة الوفد لقرائها سعر الدولار في البنوك المصرية والعاملة بمصر وذلك وفقًا لآخر تحديث للمواقعها الإلكترونية:

سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي"QNB "

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك CIB

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.