أوشاكوف: تجمع "بريكس" نموذجا أوليا لهيكل يوحد جنوب وشرق العالم

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، إن العديد من الدول ترى في تجمع "بريكس"؛ نموذجا أوليا لهيكل يوحد جنوب وشرق العالم.



وأضاف أوشاكوف - في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - "إن مثل هذه المكانة العالية والدور البناء الجاد حقًا لبريكس في الاقتصاد والسياسة العالميين؛ يجذب - بطبيعة الحال - انتباه الدول الأخرى التي بدأت تبدي الرغبة في الانضمام إلى أنشطة الرابطة بطريقة أو بأخرى. يرى الكثيرون أن البريكس نموذجا أوليا للتعددية القطبية؛ وهو هيكل يوحد جنوب وشرق العالم على مبادئ المساواة والسيادة والاحترام المتبادل".

وأشار إلى أن "بريكس" دخلت القمة الـ 15 - العام الماضي - بمجموعة كاملة من طلبات الانضمام من أكثر من عشرين دولة، مضيفا أنه في تلك القمة، تم اتخاذ قرار سياسي جوهري بشأن توسيع الرابطة وتم القيام بعمل شاق لتحديد مجموعة الدول التي يجب قبولها في المقام الأول.

وتابع: جرى الاتفاق - في ذلك الوقت - على إبقاء اسم البريكس، المعترف به جيدا في العالم دون تغيير، حتى بعد التوسع. وهذا يسمح لنا -من بين أمور أخرى- بمواصلة التأكيد على استمرارية عملنا في الرابطة، فضلا عن الدور الرئيسي للدول المؤسسة.

جدير بالذكر أن روسيا تولت رئاسة البريكس في الأول من يناير 2024.