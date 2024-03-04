روسيا تعتبر مناورات الرد الشمالي لحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز لها

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، مناورات "الرد الشمالي"، التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها استفزاز لبلاده، مؤكدا أن موسكو تراقب هذه المناورات عن كثب.

وقال جروشكو خلال مؤتمره الصحفي، اليوم الاثنين إن الجيش الروسي يراقب عن كثب هذه المناورات التي انطلقت اليوم بالقرب من حدودنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لضمان القدرة الدفاعية لبلادنا.

وأضاف: "نعتقد أن هذه المناورات ذات طبيعة استفزازية بشكل واضح؛ لأن إجراء أي تدريبات عسكرية في القرب الجغرافي تزيد من خطر وقوع حوادث عسكرية"، مؤكدا أن بلاده اتخذت من وجهة نظر القدرة الدفاعية جميع التدابير اللازمة.

يُذكر أن حلف "الناتو" أطلق في فبراير من العام الحالي أهم مناورة له منذ 36 عاما تحت عنوان "المدافع الصامد" بالقرب من الحدود الروسية. من جانبها.. تعتقد موسكو أن هذا من شأنه أن يكون له عواقب مأساوية على أوروبا.

في سياق آخر.. أعلنت وزارة الدفاع الروسية- في بيان، اليوم- أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير طائرة مسيّرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وقال بيان للدفاع الروسية بهذا الصدد: "جرى اليوم في حوالي الساعة 13:30 بتوقيت العاصمة موسكو إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيّرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية مسيّرة في أجواء مقاطعة بريانسك".

ولم يذكر البيان وقوع أي أضرار مادية أو خسائر في الأرواح جراء هذا الهجوم الأوكراني.